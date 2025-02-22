США не получат активы в собственность. Бессент привел некоторые детали сделки с Украиной

США будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени. Такой подход должен обеспечить взаимную выгоду от соглашения о редкоземах для обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра финансов США Скотта Бессента для Financial Times .

Министр финансов США отметил, что несмотря на то, что об экономическом партнерстве, которое американский президент Дональд Трамп предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщалось много, многое в нем было искажено или просто неправдиво.

"Поэтому я приветствую эту возможность объяснить, какую пользу это партнерство принесет обеим нашим странам", - отметил он.

По его словам, инновационный подход президента США Дональда Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства.

"Давайте также четко осознаем, чем это не является. США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами", - подчеркнул он.

По словам Бессента, такой тип экономического давления, который применяют другие мировые игроки, не будет способствовать ни американским, ни украинским интересам.

"Для того, чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении как можно большей выгоды", - подытожил он.

Доходы будут направляться в фонд реконструкции Украины

Глава Минфина отметил, что условия совместного партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направляться в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины.

В то же время США будут иметь там экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

К тому же Бессент отметил, что находясь в Киеве встречался со многими американскими компаниями, которые работают в Украине уже много лет.

"И я говорил со многими другими, которые готовы поддержать украинскую экономику путем установления справедливого и длительного мира", - отметил он.

Условия этого партнерства мобилизуют американские таланты, капитал, высокие стандарты и управление для ускорения восстановления Украины и посылают четкий сигнал России, что США инвестируют в свободную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе.

Более того, по его словам, поступления от будущих потоков доходов будут реинвестированы в ключевые сектора, направленные на разблокирование большего количества активов, способствующих росту Украины.

Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не способствовали защите суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций.