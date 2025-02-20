Трамп расстроен из-за отказа Зеленского сесть за стол переговоров, - Уолтц

Американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность из-за отказа украинского президента Владимира Зеленского от предложения сесть за стол переговоров. Штаты надеются, что президент Украины со временем примет предложение.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.