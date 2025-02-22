США не набуватимуть власності на активи. Бессент навів деякі деталі угоди з Україною
США інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення нового боргового тягаря. Такий підхід має забезпечити взаємну вигоду від угоди про рідкісноземи для обох країн.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Міністр фінансів США зауважив, що попри те, що про економічне партнерство, яке американський президент Дональд Трамп запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському, повідомлялося багато, багато чого в ньому було викривлено або просто неправдиво.
"Тому я вітаю цю можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе обом нашим країнам", - зауважив він.
За його словами, інноваційний підхід президента США Дональда Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства.
"Давайте також чітко усвідомимо, чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну новими боргами", - наголосив він.
За словами Бессента, такий тип економічного тиску, який застосовують інші світові гравці, не сприятиме ані американським, ані українським інтересам.
"Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом з народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди", - підсумував він.
Доходи спрямовуватимуться у фонд реконструкції України
Глава Мінфіну зазначив, що умови спільного партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуватимуться до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України.
Водночас США матимуть там економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.
До того ж Бессент зауважив, що перебуваючи в Києві зустрічався з багатьма американськими компаніями, які працюють в Україні вже багато років.
"І я говорив з багатьма іншими, які готові підтримати українську економіку шляхом встановлення справедливого і тривалого миру", - зазначив він.
Умови цього партнерства мобілізують американські таланти, капітал, високі стандарти та управління для прискорення відновлення України та надсилають чіткий сигнал Росії, що США інвестують у вільну та процвітаючу Україну в довгостроковій перспективі.
Ба більше, за його словами, надходження від майбутніх потоків доходів будуть реінвестовані у ключові сектори, спрямовані на розблокування більшої кількості активів, що сприяють зростанню України.
Умови цієї угоди також гарантують, що країни, які не сприяли захисту суверенітету України, не зможуть отримати вигоду від її відновлення або цих інвестицій.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше сьогодні повідомив, що на початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією Трампа.
Угода про рідкісноземельні метали
Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно відвідав Київ, щоб презентувати проєкт угоди з Україною про рідкісноземельні метали.
Варто відзначити, що президент Зеленський допускав, що угоду можуть укласти вже за кілька днів - на Мюнхенській безпековій конференції, але цього не сталося досі.
На тлі цього американські чиновники почали висловлювати невдоволення. Зокрема, радник президента США Майкл Волтц заявив про "розчарування" Дональда Трампа.
Зі свого боку глава української держави зазначив, що в угоді не було згадок про гарантії безпеки для України, а лише про те, що США хотіли отримати контроль над 50% певних ресурсів.
Однак 20 лютого Axios написало про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні поліпшену версію угоди про рідкісноземельні метали.
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