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Со следующей недели Украина начнет работу над соглашением о редкоземах с США, - Стефанчук

Украина, Суббота 22 февраля 2025 16:38
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Со следующей недели Украина начнет работу над соглашением о редкоземах с США, - Стефанчук Фото: спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых земли и гарантии безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Стефанчук отметил, что украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения о редкоземах с США.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывая на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Спикер Верховной Рады также отметил, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.

В то же время Стефанчук напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые земли в рамках своего "плана победы" в сентябре прошлого года.

Соглашение о редкоземельных металлах

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Киев, чтобы презентовать проект соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.

Стоит отметить, что президент Зеленский допускал, что соглашение могут заключить уже через несколько дней - на Мюнхенской конференции по безопасности, но этого не произошло до сих пор.

На фоне этого американские чиновники начали выражать недовольство. В частности, советник президента США Майкл Волтц заявил о "разочаровании" Дональда Трампа.

В свою очередь глава украинского государства отметил, что в соглашении не было упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, а лишь о том, что США хотели получить контроль над 50% определенных ресурсов.

Однако 20 февраля Axios написало о том, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине улучшенную версию соглашения о редкоземельных металлах.

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