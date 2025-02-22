Со следующей недели Украина начнет работу над соглашением о редкоземах с США, - Стефанчук

С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых земли и гарантии безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Стефанчук отметил, что украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения о редкоземах с США.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывая на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Спикер Верховной Рады также отметил, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.