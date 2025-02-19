Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": там нет и слова о гарантиях безопасности

В соглашении США о редкоземельных металлах не было ничего о гарантиях безопасности для Украины. Документ был не четким, его дорабатывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции на фоне переговоров делегаций США и России.

"Документ был не четким, был четким только в одном - 50% мы должны были бы отдать от всего, что там есть перечисленного в документе. Кстати, мы этого не боимся, я готов к публичности этого документа. Я говорил, что документ не готов. Вне моих возможностей, вне моих полномочий, вне Конституции Украины и всего, что там написано, какая юрисдикция в Нью-Йорке и так далее", - сказал Зеленский.

По словам президента, в соглашении не было указано о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене они договорились, что в соглашении должны быть прописаны гарантии.

"Там нет и слова о гарантиях безопасности. И уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там должно быть что-то об этом, но никто не знает, что именно", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что это было его предложение указать в соглашении проценты, чтобы добавить конкретики меморандуму.

"Я сказал, чтобы был какой-то позитив - вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандум какие-то проценты. Мне сказали только 50%. Я сказал: "Окей, ноу". И пусть тогда юристы работают дальше. Значит, они не доработали", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности и закончить войну в этом году. По его словам, США отвергают членство Украины в НАТО как гарантию безопасности.