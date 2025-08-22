Рютте: наши гарантии будут иметь два уровня, чтобы Путин не подумал нападать на Украину снова
Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Важно то, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы договорились, что будет два слоя. На первом слое будет установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого", - заявил он.
По словам Рютте, первый слой будет для того, чтобы максимально усилить Силы Украины.
"Чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй слой - это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем", - добавил он.
Генсек НАТО напомнил, что Будапештский меморандум и минские переговоры не привели к настоящим гарантиям.
"Новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие были гарантии, такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - подчеркнул Рютте.
Гарантии безопасности для Украины
18 августа в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО. Главной темой стали будущие гарантии безопасности для Украины. Обсуждался механизм, который частично отражал бы принципы статьи 5 НАТО, но без прямого членства.
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона, подчеркнув, что основное бремя должны нести европейцы. В то же время он исключил отправку американских военных. Зеленский сообщил, что согласование деталей ожидается в течение десяти дней.
Премьер Италии Джорджия Мелони представила вариант коллективных гарантий без вступления в Альянс. Россия же настаивала на участии Китая, а также даже предлагала собственную роль гаранта. Зеленский отверг обе идеи, подчеркнув, что гарантии должны предоставлять только настоящие союзники Украины. В Белом доме предложение РФ раскритиковали.