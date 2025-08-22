ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рютте: наши гарантии будут иметь два уровня, чтобы Путин не подумал нападать на Украину снова

Пятница 22 августа 2025 15:48
UA EN RU
Рютте: наши гарантии будут иметь два уровня, чтобы Путин не подумал нападать на Украину снова Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Важно то, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы договорились, что будет два слоя. На первом слое будет установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого", - заявил он.

По словам Рютте, первый слой будет для того, чтобы максимально усилить Силы Украины.

"Чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй слой - это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем", - добавил он.

Генсек НАТО напомнил, что Будапештский меморандум и минские переговоры не привели к настоящим гарантиям.

"Новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие были гарантии, такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - подчеркнул Рютте.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО. Главной темой стали будущие гарантии безопасности для Украины. Обсуждался механизм, который частично отражал бы принципы статьи 5 НАТО, но без прямого членства.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона, подчеркнув, что основное бремя должны нести европейцы. В то же время он исключил отправку американских военных. Зеленский сообщил, что согласование деталей ожидается в течение десяти дней.

Премьер Италии Джорджия Мелони представила вариант коллективных гарантий без вступления в Альянс. Россия же настаивала на участии Китая, а также даже предлагала собственную роль гаранта. Зеленский отверг обе идеи, подчеркнув, что гарантии должны предоставлять только настоящие союзники Украины. В Белом доме предложение РФ раскритиковали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Рютте НАТО Война России против Украины Гарантии безопасности
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"