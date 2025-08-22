Рютте: наши гарантии будут иметь два уровня, чтобы Путин не подумал нападать на Украину снова

Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Важно то, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы договорились, что будет два слоя. На первом слое будет установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого", - заявил он.

По словам Рютте, первый слой будет для того, чтобы максимально усилить Силы Украины.

"Чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй слой - это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем", - добавил он.

Генсек НАТО напомнил, что Будапештский меморандум и минские переговоры не привели к настоящим гарантиям.

"Новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие были гарантии, такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - подчеркнул Рютте.