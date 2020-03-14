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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону

Новини » Політика     14.03.2020 - 18:40
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кордон буде закрито з 16 березня на два тижні для іноземців

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про закриття кордону у зв'язку зі спалахом коронавіруса в світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Україна закриває на два тижні державний кордон на в'їзд для іноземців. Закриття кордону починається з 16 березня. Також з 17 березня на два тижні буде закритий пропуск через кордон для регулярного пасажирського сполучення.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV -2" (додається, підпункт 3 пункту 1 - для службового користування)", - йдеться в указі президента.

Нагадаємо, рішення про закриття кордонів України було прийнято під час екстреного засідання РНБО 13 березня. Під час засідання обговорюють питання закриття кордонів та заходи безпеки для недопущення поширення коронавіруса COVID-19 всередині країни.

Відзначимо, 13 березня в Україні офіційно зафіксували першу смерть від коронавіруса. Жертвою COVID-19 стала 71-річна жителька Житомирської області, яка на початку березня прибула в Україну з Польщі. Станом на 14 березня в країні офіційно підтверджено три випадки захворювання коронавіруса.

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