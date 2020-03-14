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Трамп пройде тест на коронавірус

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 02:49
Трамп пройде тест на коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У двох осіб, які контактували з Трампом, виявили коронавірус

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 13 березня, що він, швидше за все, буде проходити тест на наявність нового коронавірусу. Про це пише The Time.

Трамп заявив, що він пройде перевірку "досить скоро". Так, в минулі вихідні Трамп зустрічався з високопоставленим бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус після відвідання приватного клубу президента США у Флориді.

Також один з американських чиновників-республіканців анонімно повідомив часопису, що в кінці п'ятниці з'явилися новини про те, що другий чоловік, який був у резиденції Мар-а-Лаго на вихідних, дав позитивний результат на коронавірус.

З початку Трамп наполягав на тому, що йому не потрібно ізолювати себе, тому що у нього не було симптомів. Проте пізніше він визнав, що "швидше за все" погодиться на тестування.

У той же час Трамп продовжував нехтувати порадами посадових осіб громадської охорони здоров'я, публічно і неодноразово обмінюючись потиском рук під час виступу біля Білого дому про заходи по боротьбі з пандемією.

Нагадаємо, 13 березня президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Також заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів для боротьби з коронавірусом.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
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