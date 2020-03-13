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Трамп ввів надзвичайний стан в США

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 21:33
Трамп ввів надзвичайний стан в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

У США виділять більше ресурсів для боротьби з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Згідно з підписаним документом, Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, в США буде виділено значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Демократична партія закликала американського президента Дональда Трампа оголосити надзвичайну ситуацію в країні.

Також повідомлялося, що Трамп у своєму зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу в США. Зокрема, всі поїздки з Європи будуть припинені на наступні 30 днів. Винятком стане лише Великобританія.

Крім цього 12 березня у США закрили для громадськості Конгрес. Капітолій і всі офісні будівлі Палати представників і Сенату будуть закриті до 1 квітня. До цього надзвичайний стан було оголошено у Вашингтоні, де знаходиться Конгрес.

Зазначимо, станом на 12 березня у США було зафіксовано 38 смертей від коронавірусу, кількість інфікованих перевищила тисячу осіб.

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