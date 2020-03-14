Закритий кордон, карантин і скасування рейсів: як Україна буде жити з понеділка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 16 березня через коронавірус Україна закриває кордон для іноземців

Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня, а з понеділка, 16 березня, прийнято рішення також закрити кордон для іноземців. Детальніше про те, які заходи вживаються для боротьби з COVID-19 - в матеріалі РБК-Україна.

Україна закриває кордон

Згідно з рішенням РНБО з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців терміном на два тижні. При цьому, цей термін надалі може бути продовжений.

Сьогодні також проходить позачергове засідання Кабміну, на якому також може бути узгоджений список пунктів пропуску, які будуть закриті на період карантину.

Відзначимо, країни, які межують з Україною вже прийняли ряд обмежувальних заходів. Зокрема, свої кордони вже закрили Польща, Словаччина, Румунії, Угорщина і завтра закриє кордон Молдова.

Авіасполучення призупиняється

З 17 березня в країні припиняється авіасполучення.

Президент України Володимир Зеленський вчора, 13 березня, виступив з відеозверненням, в якому закликав українців повернутися додому на літаку протягом трьох днів, оскільки з 17 березня у них не буде такої можливості. При цьому, він зазначив, що українців, які з об'єктивних причин не встигнуть повернутися, забиратимуть спецбортом.

Крім того, МАУ анонсувала збільшення числа рейсів до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися в країну.

Що може бути далі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи ситуацію з коронавірусом в Україні, зазначив, що президент і уряд прийняли кілька різких обмежувальних заходів, що, на його думку, є своєчасним і правильним. При цьому, він додав, що незабаром заходи обмежень можуть бути ще жорсткіше.

Як відомо, вчора, 13 березня, відбулося РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського, на якому обговорювалася ситуація з коронавірусом в країні. Як повідомило джерело РБК-Україна в Офісі президента, на цьому засіданні, зокрема, обговорювалося введення в Україні надзвичайного стану. На даний момент рішення про НС в Україні ще не прийнято.

Як коронавірус може вплинути на курс долара

За тиждень курс долара в обмінних пунктах підскочив більш ніж на 2 гривні. Так, сьогодні, 14 березня, на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,06 гривень, тоді, як 6 березня він становив 24,57 грн, продажу - 26,77 (24,66 - 6 березня) гривень за долар.

При цьому, експерти допускають зростання курсу долара до 30 гривень через коронавірус. Так, аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара може вирости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

Карантин в Україні та НС в окремих регіонах

На засіданні Кабінету міністрів України 11 березня було прийнято рішення про введення в Україні карантину терміном на два тижні (з 12 березня по 3 квітня). У цей період по всій країні повинні бути закриті всі освітні установи, в тому числі і дитячі сади. Крім того, не працюють театри і кіно, заборонено проведення масових заходів, участь в яких беруть понад 200 осіб.

Крім того, на даний момент в Радомишлі і Чернівцях введено режим надзвичайної ситуації, в містах закриті ринки, винятком є ​​продуктовий сектор, а також обмежено рух громадського транспорту.

Коронавірус в Україні: що відомо

Перший випадок коронавірусу в Україні був зафіксований 3 березня. Першим інфікованим став чоловік з Чернівців, який раніше повернувся з Італії. Через 9 днів - 12 березня - стало відомо про два нових випадки зараження. Одна людина заразилася в Чернівецькій області, ще один випадок - в Радомишлі (Житомирська область). Таким чином, за офіційними даними випадків зараження в Україні три і один з них - летальний (13 березеня померла 71-річна жінка з Радомишля).