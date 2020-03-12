Трамп оголосив про заборону поїздок з Європи в США на 30 днів

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Винятком стане Великобританія

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна.

У своєму телевізійному зверненні у середу він сказав, що всі поїздки з Європи будуть припинені на наступні 30 днів. Заборона почне діяти в п'ятницю 13 березня.

У той же час, Трамп сказав, що "сильні, але необхідні" обмеження не поширюватимуться на Великобританію, де в даний час підтверджено 460 випадків вірусу.

"Ми використовуємо всю міць федерального уряду і приватного сектора для захисту американського народу. Це сама агресивна і всеосяжна спроба протистояти іноземному вірусу в сучасній історії", - сказав Трамп.

President Trump Addresses the Nation President Trump will address the nation LIVE at 9:00 p.m. ET. Опубліковано The White House Середа, 11 березня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавіруса в світі.

"Якщо ми швидко позбавимося від нього (коронавіруса, - ред.), все вирішиться само собою... Сьогодні ввечері я зроблю заяву про те, що я вирішив зробити, і що буде робити наша країна", - сказав Трамп.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки новим коронавірусом COVID-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.