США обмежили в'їзд іноземцям з Британії та Ірландії

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Заборона поширюється на іноземців, які нещодавно відвідували ці країни

Сполучені Штати Америки розширили заходи боротьби з коронавірусом COVID-19 та заборонили в'їзд особам з Британії та Ірландії. Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс під час брифінгу в Білому домі.

За словами Пенса, заборона на поїздки з Британії та Ірландії набуде чинності з опівночі понеділка, 16 березня. Обмеження вводяться у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусу в даних країнах.

При цьому заборона поширюється на іноземців, які впродовж останніх 14 днів перебували на території Британії чи Ірландії. Потрапити до США зможуть лише американці, постійні резиденти з членами родини, а також іноземні дипломати.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 березня, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздок з країн Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. При цьому президент США зазначав, що дані заходи не будуть поширюватися на Британію.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз не схвалив рішення Вашингтону про введення заборони на поїздки з Європи через коронавірус. У ЄС висловили невдоволення через те, що США ухвалили рішення в односторонньому порядку та без консультацій.