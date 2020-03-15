В США количество инфицированных коронавирусом превысило 2,7 тысячи человек

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Жертвами коронавируса в США стал 51 человек

В США число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 2726. Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на сайт университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

Жертвами коронавируса в США стал 51 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп прошел тест на наличие нового коронавируса, после того как в прошлые выходные встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус. По словам личного врача Трампа, результат теста - отрицательный.

Ранее Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов для борьбы с заболеванием.

Также Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире. При этом президент США отмечал, что данные меры не будут распространяться на Великобританию. Однако позже вице-президент США Майк Пенс заявил, что расширили меры по борьбе с коронавирусом и запретили въезд граждан Британии и Ирландии.

Как сообщало РБК-Украина, что с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев.