ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп зробив тест на коронавірус, результат негативний

Новини » В світі     15.03.2020 - 02:20
Трамп зробив тест на коронавірус, результат негативний
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавірусу ввечері 13 березня. Про це він сказав на брифінгу з журналістами, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два.

Президент США зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

Як пише AFP, за словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі, тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

"Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний", - сказав Конлі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що, швидше за все, буде проходити тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус.

Як повідомлялося 13 березня президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Він заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів для боротьби з хворобою.

Також Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. При цьому президент США наголошував, що ці заходи не будуть поширюватися на Велику Британію. Проте пізніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що розширили заходи боротьби з коронавірусом і заборонили в'їзд громадян Британії та Ірландії.

У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус В Бельгії зафіксовано четверту смерть від коронавірусу
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся