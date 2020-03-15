Трамп зробив тест на коронавірус, результат негативний

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавірусу ввечері 13 березня. Про це він сказав на брифінгу з журналістами, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два.

Президент США зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

Як пише AFP, за словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі, тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

"Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний", - сказав Конлі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що, швидше за все, буде проходити тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус.

Як повідомлялося 13 березня президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Він заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів для боротьби з хворобою.

Також Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. При цьому президент США наголошував, що ці заходи не будуть поширюватися на Велику Британію. Проте пізніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що розширили заходи боротьби з коронавірусом і заборонили в'їзд громадян Британії та Ірландії.