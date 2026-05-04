Трамп объявил "Проект Свободы" и готовится освобождать корабли в Ормузе
США начинают масштабную гуманитарную операцию под названием "Проект Свободы" для разблокирования гражданских судов в Ормузском проливе. Миссия стартует уже в понедельник утром по местному времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
В сообщение президент США отметил, что сейчас десятки нейтральных кораблей оказались в ловушке из-за конфликта в регионе. Они не имеют отношения к боевым действиям. Трамп подчеркнул, что некоторые страны лично обратились к Вашингтону за помощью.
"Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке, который так очевидно и жестоко происходит на глазах у всех, спросили Соединенные Штаты, можем ли мы помочь освободить их корабли, застрявшие в Ормузском проливе, в ситуации, к которой они не имеют никакого отношения - они просто нейтральные и невинные наблюдатели!", - заявил Трамп.
Операция имеет целью вывести суда в безопасные воды, чтобы они могли продолжить работу. По словам Трампа, представители США уже ведут переговоры с иранской стороной.
Президент США отметил: "На благо Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сказали этим странам, что мы безопасно выведем их корабли из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и эффективно заниматься своими делами".
В своем сообщении Трамп подчеркнул, что экипажи заблокированных судов находятся в сложных условиях. На многих бортах заканчиваются запасы еды и питьевой воды. Дальнейшее пребывание в проливе угрожает здоровью моряков.
Он также добавил, что после выхода из опасной зоны большинство компаний не планируют возвращаться в пролив, пока ситуация в регионе окончательно не стабилизируется.
Последние события вокруг противостояния США и Ирана
По данным некоторых источников, Иран решил отказаться от некоторых своих прежних условий и согласился вынести ядерную программу страны на стол переговоров с США. Кроме того, пересмотренное соглашение включает также предложение постепенного восстановления работы Ормузского пролива в обмен на снятие американской блокады.
Глава МИД Германии провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. ФРГ тоже призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив.
Несмотря на пока заблокированный Ормузский пролив, цены на нефть упадут уже до конца года, уверяет глава Минфина США Скотт Бессент. Причиной станет выход ОАЭ из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.