В МИД Германии призвали Иран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин и Вашингтон разделяют "одну и ту же цель" в отношении Ирана. В частности, речь о ядерном оружии и Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

У себя в соцсетях Вадефуль рассказал, что сегодня у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе этой беседы немецкий министр подчеркнул, что Берлин поддерживает решение вопроса путем переговоров.

"Как близкий союзник США, мы разделяем одну и ту же цель: Иран должен полностью и достоверно отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив", - написал Вадефуль, сообщив, что он сказал иранскому коллеге.

CNN отмечает, что эти слова главы немецкого МИД сближают Германию и США в период дипломатической напряжённости между странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вывести из Германии "гораздо больше", чем первоначальные 5000 американских солдат, о которых ранее объявил Пентагон.

Это произошло после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США отсутствует стратегия по прекращению войны, а также сказал, что США подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана.