ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Бессент назвал сроки, когда цены на нефть пойдут вниз

20:12 03.05.2026 Вс
2 мин
Что будет способствовать снижению цен на нефть?
aimg Эдуард Ткач
Бессент назвал сроки, когда цены на нефть пойдут вниз Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что цены на нефть снизятся до конца 2026 года. Причем начало снижения может стартовать уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Читайте также: Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп, - Фицо

По оценкам министра, цены на нефть начнут снижается в ближайшее 3-9 месяцев. По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.

"ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге рушатся под собственным весом. Это дает мне большой оптимизм, цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были... в начале года или в любой момент в 2020-2025 годах... Думаю, что цены не нефть... (будут - ред.) ниже через три, шесть, девять месяцев", - сказал Бессент.

Еще одним фактором этого прогноза является предположение министра о том, что в ближайшее время на рынок поступит нефть, которая застряла на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.

"Сотни нефтяных танкеров стоят в Персидском заливе в ожидании выхода. США блокируют только иранские суда. И посмотрим, я не удивлюсь, как все больше кораблей выйдут в море" - добавил министр.

Цены на нефть и добыча

Напомним, 30 апреля мировые цены на нефть подскочили до четырехлетнего максимума. Отметка достигла в более 122 долларов за баррель.

Также мы писали, что страны ОПЕК+ согласовали сегодня небольшое увеличение квот на добычу нефти на июнь. Добыча будет увеличена на 188 000 баррелей в день. Решение было принято после выхода ОАЭ из организации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Скотт Бессент
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы