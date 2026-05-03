Бессент назвал сроки, когда цены на нефть пойдут вниз

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что цены на нефть снизятся до конца 2026 года. Причем начало снижения может стартовать уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

По оценкам министра, цены на нефть начнут снижается в ближайшее 3-9 месяцев. По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.

"ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге рушатся под собственным весом. Это дает мне большой оптимизм, цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были... в начале года или в любой момент в 2020-2025 годах... Думаю, что цены не нефть... (будут - ред.) ниже через три, шесть, девять месяцев", - сказал Бессент.

Еще одним фактором этого прогноза является предположение министра о том, что в ближайшее время на рынок поступит нефть, которая застряла на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.

"Сотни нефтяных танкеров стоят в Персидском заливе в ожидании выхода. США блокируют только иранские суда. И посмотрим, я не удивлюсь, как все больше кораблей выйдут в море" - добавил министр.