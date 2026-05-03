Иран согласился обсуждать свою ядерную программу на переговорах с США, - Al Arabiya

21:00 03.05.2026 Вс
2 мин
На что теперь готов пойти Иран для заключения сделки с США?
aimg Эдуард Ткач
Иран согласился обсуждать свою ядерную программу на переговорах с США, - Al Arabiya Фото: в Тегеране видят еще варианты, как можно окончить войну с США (Getty Images)
Иран решил отказаться от некоторых своих прежних условий и согласился вынести ядерную программу страны на стол переговоров с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По словам источников, Иран согласился обсудить свою ядерную программу, предложив ограничить обогащение урана до 3,5%, а также постепенно сократить существующие запасы обогащенного урана.

Кроме того, пересмотренная сделка включает также предложение постепенном возобновлении работы Ормузкого пролива в обмен на снятие американской блокады.

Источники также сказали, что Тегеран отказался от своего требования о выводе американских войск из региона. Теперь вместо этого Иран стремится положить конец наращиванию военной мощи США вокруг своих границы, а также добиться международных гарантий, что нападений в будущем не будет.

Что предшествовало

Напомним, в СМИ сообщили вчера, что Иран передал США новый вариант мирной сделки о прекращении войны. Он предусматривал немедленное прекращение блокады Ормузского пролива с обеих сторон, но отказывал переговоры по ядерной программе.

Чуть позже после этой новости президент США Дональд Трамп общался с журналистами. Не успев еще изучить предложение, он высказал сомнения, что предложенные условия подойдут. К слову, прямо сейчас медиа пишут, что Иран уже получил ответ США и изучает его, после чего будет дан уже ответ Тегерана.

Также мы писали, что сегодня глава МИД Германии Йоганн Вадефуль провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе общения он отметил, что ФРГ тоже призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив.

