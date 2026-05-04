Тегеран ответил на намерение Трампа по проливу предупреждением о перемирии

Иран предупредил, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Заявление прозвучало после того, как Трамп объявил о начале операции по эскорту судов через пролив уже с понедельника.

Перемирие между США и Ираном действует с 8 апреля, однако пролив остается фактически закрытым. Через него ранее проходило около 20% мировой добычи нефти и газа.

Президент предупредил, что любое вмешательство в эту операцию "придется решать силой".

Накануне Трамп объявил операцию "Проект Свобода" - американские силы будут сопровождать суда, застрявшие в зоне блокады, через пролив.

"Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет считаться нарушением перемирия", - предупредил он.

Согласно информации отдельных источников, Иран решил смягчить свою позицию: Тегеран отказался от нескольких предыдущих условий и согласился вынести собственную ядерную программу на переговоры с США. Обновленный проект соглашения также включает предложение о постепенном восстановлении судоходства в Ормузском проливе после снятия американской блокады.

Тем временем министр иностранных дел Германии провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Берлин призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть пролив.

Несмотря на то, что Ормузский пролив до сих пор заблокирован, глава Минфина США Скотт Бессент уверяет: цены на нефть упадут уже до конца года. Причиной станет выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, нарастит добычу.