Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины, - FT
Великобритания официально начинает переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Об этом шаге премьер-министр страны Кир Стармер заявит сегодня, 4 апреля, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Программа кредитования рассчитана на следующие два года. Ее путь к реализации был непростым, ведь Венгрия долгое время блокировала решение.
Деньги распределят по конкретным направлениям:
- Две трети (60 млрд) - на усиление оборонных потребностей и закупку вооружения.
- Одна треть (30 млрд) - на общую финансовую поддержку и стабилизацию экономики.
Великобритания стремится не только помочь. Правительство хочет открыть доступ своим фирмам к будущим контрактам.
Встреча Стармера с Зеленским в Ереване
Накануне саммита Кейр Стармер уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване. Зеленский поблагодарил Британию за неизменную позицию. Он отдельно отметил поддержку монаршей семьи.
Президент попросил передать благодарность королю Карлу III за его "сильные слова" во время визита в США.
В свою очередь Стармер подчеркнул важность давления на Кремль.
"Великобритания готова выполнить необходимую работу с союзниками в понедельник, чтобы предоставить Украине поддержку, которая вам нужна, давление, которое вам нужно продолжать оказывать на Россию, чтобы убедиться, что мы получим справедливый и длительный мир, но такой, который будет правильным для Украины", - цитирует премьера его пресс-служба.
Что еще известно о кредите для Украины от ЕС
Хотя ЕС согласовал кредит на 90 миллиардов, но рассматривает возможность введения более жестких условий. Например, может сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
Между тем первые 6 миллиардов от кредита уже прибудут в Украину уже в текущем квартале. Стало известно, на что именно пойдет первый транш от ЕС.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что эти кредитные ресурсы не будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена в результате российских обстрелов.