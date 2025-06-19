TikTok останется в США еще на три месяца: Трамп официально отложил запрет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social .

"Я только что подписал исполнительный приказ о продлении срока закрытия TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года). Спасибо за внимание к этому вопросу!", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что уже подписал приказ о продлении срока блокировки соцсети TikTok в Соединенных Штатах.

TikTok В США

Стоит отметить, что Конгресс США еще в 2024 году принял закон, который требует, чтобы TikTok был продан американскому покупателю. Это началось еще при каденции бывшего президента США Джо Байдена.

В случае отказа от данного соглашения приложению грозит блокировка по всей стране.

Однако так сложилось, что после прихода к власти, президент Трамп уже дважды давал отсрочку TikTok. Он даже приписывал соцсети заслугу за то, что та, якобы, помогла ему повысить рейтинг среди молодых избирателей во время президентской кампании.

Последний раз Трамп дал отсрочку в апреле 2025 года. Это вызвало беспокойство у некоторых американских законодателей, которые призвали президента США прояснить свои планы относительно TikTok или окончательно запретить работу приложения на территории Соединенных Штатов.

В целом политики в США обеспокоены тем, что соцсеть может передать Пекину конфиденциальные данные американских пользователей, или тем, что Китай может использовать TikTok для распространения дезинформации.

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