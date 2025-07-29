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Трамп подтвердил возможный визит в Китай и назвал ключевое условие

Вторник 29 июля 2025 09:48
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Трамп подтвердил возможный визит в Китай и назвал ключевое условие Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай и назвал ключевое условие официального визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", - написал Трамп.

Он также подчеркнул, что, возможно, поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - добавил президент США.

Что предшествовало

Ранее The Times сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным издания, вероятно, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Аналитики, а также некоторые граждане Китая призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным. Как отмечает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако конкретные даты не были определены.

Отношения Трампа с Китаем

Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира. Уже 9 апреля Дональд Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.

Также 12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.

Кроме того, 28 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай для того, чтобы не усложнять торговые переговоры с Пекином.

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