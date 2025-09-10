Трамп призывает ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы давить на Путина
Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам стран ЕС с просьбой ввести пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию для прекращения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией, пишет, что Трамп выдвинул это требование после разговора высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне, где обсуждались пути увеличения экономических расходов на войну для Москвы.
"Мы готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только при условии, что наши европейские партнеры поддержат нас", - цитирует издание одного из американских чиновников.
Второй американский чиновник заявил, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые тарифы для Китая и Индии, введенные ЕС. Это потенциально может привести к дальнейшему увеличению пошлин США на импорт из обеих стран.
Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования Белого дома из-за трудностей с заключением мирного соглашения и все более агрессивных воздушных атак России на Украину.
"Президент пришел сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход здесь заключается в том, чтобы всем резко повысить пошлины и сохранять их, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле существует не так много мест, куда нефть может уйти", - сказал один из чиновников.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России. По словам Свириденко, санкции уже существенно повлияли на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.
Между тем Евросоюз уже готовит 19-й пакет санкций против России. Согласно сообщениям в СМИ, Еврокомиссия представит новые ограничения до пятницы, 12 сентября.