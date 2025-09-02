ua en ru
В США объяснили, почему не вводят тарифы против Китая за его поддержку России

Вторник 02 сентября 2025 21:33
В США объяснили, почему не вводят тарифы против Китая за его поддержку России Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США пока не вводят тарифы против Китая за его поддержку России в войне против Украины, поскольку продолжаются торговые переговоры с Пекином.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп не ввел тарифы на Китай, потому что эти переговоры продолжаются. И война в Украине, безусловно, является частью этого обсуждения", - отметил Уитакер.

Дипломат напомнил, что в последний раз, когда Пекин и Вашингтон вели тарифную войну, она завершилась введением пошлин в размере 145% с обеих сторон.

"Это не тот способ, который решит ситуацию как в торговле с Китаем, так и в войне России и Украины", - считает Уитакер.

Посол отметил, что тарифы на Индию "изменили ее расчеты" относительно закупок российской нефти, но "вряд ли способствуют более тесным торговым отношениям с Индией".

Также Уитакер уточнил, что Трамп "определенно знает, что у него есть эти карты", и он может ввести тарифы, если сочтет это необходимым.

Тарифы против Индии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы против Индии, поскольку она продолжает покупать российскую нефть, несмотря на агрессию РФ против Украины.

Указом Трампа о тарифах против Индии предусматривается, что такие меры могут быть применены и против других стран.

При этом против Китая, который является самым крупным импортером российской нефти, такие меры Вашингтон не вводил.

