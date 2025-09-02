В США объяснили, почему не вводят тарифы против Китая за его поддержку России

США пока не вводят тарифы против Китая за его поддержку России в войне против Украины, поскольку продолжаются торговые переговоры с Пекином.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп не ввел тарифы на Китай, потому что эти переговоры продолжаются. И война в Украине, безусловно, является частью этого обсуждения", - отметил Уитакер.

Дипломат напомнил, что в последний раз, когда Пекин и Вашингтон вели тарифную войну, она завершилась введением пошлин в размере 145% с обеих сторон.

"Это не тот способ, который решит ситуацию как в торговле с Китаем, так и в войне России и Украины", - считает Уитакер.

Посол отметил, что тарифы на Индию "изменили ее расчеты" относительно закупок российской нефти, но "вряд ли способствуют более тесным торговым отношениям с Индией".

Также Уитакер уточнил, что Трамп "определенно знает, что у него есть эти карты", и он может ввести тарифы, если сочтет это необходимым.