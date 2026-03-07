Война США в Иране опустошает арсеналы: Европа боится остаться беззащитной
Союзники США в Европе обеспокоены тем, что из-за войны в Иране могут остаться без заказанного ранее оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Читайте также: Частные компании смогут брать "в аренду" ПВО со складов ВСУ: о чем идет речь
В частности, в ЕС опасаются, что вооружение, которое они заказали у Соединенных Штатов, может поступить с опозданием или не поступить вообще. Пентагон заполняет в первую очередь свои арсеналы, придерживая поставки.
Это критично, поскольку Европа пытается восстановить свои арсеналы после передачи значительного количества оружия Украине. А союзники США в Азии опасаются, что активное использование американских боеприпасов в ближневосточном конфликте может ослабить сдерживание Китая и КНДР.
Проблемы закупок
Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на увеличении оборонных бюджетов союзников и призывает их покупать американское вооружение, от ракет-перехватчиков до управляемых бомб.
Однако значительная часть этих боеприпасов сейчас тратится самими США в конфликте на Ближнем Востоке. И один из чиновников из Европы отметил, что использованные в войне боеприпасы - это те системы, которые союзникам предлагают закупать в больших объемах.
Уже сейчас в Европе прямо признают, что США в первую очередь будут защищать собственные интересы, а также приоритеты ключевых партнеров - Израиль и Тайвань. Поэтому некоторые правительства начинают активнее диверсифицировать закупки вооружения.
В ЕС уже продвигают правила, которые отдают предпочтение европейским оборонным производителям. Некоторые страны также обращаются к альтернативным поставщикам: например, Польша приобрела танки и артиллерию у Южной Кореи.
Проблема не только у союзников
В самих США также звучат предупреждения об истощении запасов боеприпасов. В первую очередь речь идет о ракетах "Томагавк", перехватчиках Patriot PAC-3 и корабельных системах ПВО.
Недавно Трамп заявил, что оборонные корпорации Boeing, Northrop Grumman, RTX Corporation и Lockheed Martin согласились увеличить производство современных вооружений в четыре раза.
Однако эксперты отмечают, что быстро нарастить выпуск сложных ракетных систем практически невозможно, поскольку оборонно-промышленная база работает по длинным производственным циклам.
Отметим, что в ЕС подчеркнули: Украине необходимо более 2000 ракет для систем ПВО ежегодно, чтобы эффективно отражать российские атаки. Только за три месяца зимы Украина потратила 700 ракет ПВО - это столько же, сколько потратили союзники за три дня войны против Ирана.
Также в Кабмине отмечали, что Украине остро не хватает противобаллистических ракет, поскольку Россия выпускает их значительно быстрее, чем западные партнеры успевают производить новые запасы.