Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico

США и ЕС пытаются выработать единый подход к давлению на Кремль. В переговорах ключевыми остаются нефть, газ и торговые тарифы.

Об это, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечается в публикации, коалиция европейских лидеров убедила президента США Дональда Трампа, что Россия не заинтересована в завершении войны в Украине и должна быть принуждена сесть за стол переговоров.

Теперь европейцам предстоит убедить непредсказуемый Белый дом согласовать, каким образом этого достичь.

За последнюю неделю состоялась серия дипломатических визитов, в ходе которых высокопоставленные чиновники по обе стороны Атлантики обсуждали новые финансовые ограничения и планы по сокращению поставок российской нефти и газа.

В Вашингтон даже была направлена техническая группа ЕС для проработки деталей предложений, основные цели которых находят взаимопонимание у обеих сторон.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода - сказал один дипломат ЕС на условиях анонимности.

Разногласия по тарифам и санкциям

ЕС готовит новый пакет санкций против России - уже 19-й с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Однако дипломаты отмечают, что наиболее эффективные действия возможны лишь в партнерстве с США.

Несмотря на общее согласие в необходимости давления на Владимира Путина, администрация Трампа предпочитает использовать торговые инструменты, например тарифы. В то время как ЕС делает ставку на формальные санкции против компаний и финансовых институтов, сотрудничающих с Москвой.

Ожидаются "жаркие дискуссии" с США по поводу того, как именно бить по российской экономике, отметил второй дипломат ЕС.

Красные линии Брюсселя

На этой неделе Трамп заявил представителям ЕС, что хочет ввести 100% тарифы против Индии и Китая за покупку российской энергии при условии, что Брюссель сделает то же самое. Однако для ЕС это экономически и политически невозможно.

Такой шаг противоречит базовым принципам ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подчеркнула, что "тарифы - это налоги" для европейских потребителей. Наложение тарифов на Индию и Китай нанесло бы огромный ущерб экономике союза.

" Мы не вводим пошлины. Мы - торговый блок. Мы - экспортеры. Экспорт - двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК", - заявила Агата Демараис, старший аналитик Европейского совета по международным отношениям.

Она добавила: "Партнеры скажут «нет», потому что ЕС ни при каких обстоятельствах не собирается вводить пошлины, особенно на таком уровне, против Китая и Индии".

В то же время идея введения тарифов против самой России в рамках 19-го пакета санкций обсуждалась, но не получила поддержки среди министров.

Энергетическое сотрудничество

Трамп также призвал Европу полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов, которые Кремль использует для финансирования войны. Это усилило позиции европейских лидеров, настаивающих на полном прекращении импорта из России.

Министр энергетики США Крис Райт прибыл в Брюссель в четверг, чтобы закрепить договоренности о закупке ЕС дополнительных объемов американского газа, нефти и ядерного топлива на сумму 750 миллиардов долларов. " Это амбициозные цели по импорту энергии", - сказал он, подчеркнув, что США способны удовлетворить растущий спрос.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что намерен ускорить обязательство ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года. "Я выдвинул предложение о запрете импорта российского газа" - сказал он, отметив, что для этого Европе нужна поддержка США в виде поставок большего объема СПГ.

Эти планы открывают значительные коммерческие перспективы для США и одновременно усиливают позиции Брюсселя в переговорах с такими странами, как Венгрия и Словакия, которые сопротивляются отказу от российских ресурсов, пишет Politico.