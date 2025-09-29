RU

Венгрия не откажется от российской нефти. Орбан назвал две причины

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от газа и нефти РФ. По его словам, у страны есть две причины этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью венгерского политика "Часу бойцов".

Он рассказал, что газ и нефть поступают в Венгрию из страны-агрессора, но если это прекратится, его стране придется искать энергоносители в другом месте.

"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил Орбан.

Кроме того, венгерский премьер рассказал и об экономическом аспекте. В частности, энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов, а отказ он них автоматически приведет к необходимости повышать цены для населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", - отметил он.

Политик подчеркнул, что Венгрия - суверенное государство и сама принимает решения, независимо от внешнего давления. Он добавил, что энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны.

В частности, Орбан сообщил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что может призвать Венгрию отказаться от российской нефти.

Вскоре Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, во время которого венгерский премьер сказал президенту США, что Венгрия не будет отказываться от дешевых энергоресурсов РФ.

Российская ФедерацияВенгрияВиктор Орбан