США готові продовжити військову підтримку України і тиск на РФ, - Держдеп

Оборонна допомога Україні та інструменти тиску на Росію починають доводити свою ефективність. США продовжать це робити, поки не змусять Кремль припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що Росія досі не виявила жодних ознак того, що вона готова прийняти дипломатію як вихід із ситуації.

"Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати будуть і надалі надавати українським партнерам допомогу у сфері безпеки і оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободу, демократію і незалежність.

"Ми будемо і далі нарощувати економічні та фінансові наслідки для кремля, а також всіх, хто сприяє цій війні", - додав Прайс.

Крім того, за його словами, США будуть робити все можливе для підтримки України і притягнення до відповідальності представників російської влади, щоб спонукати кремль до відповідальної дипломатії і діалогу, який може зменшити насильство і привести до припинення війни.