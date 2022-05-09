США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
Президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України. Це прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Білого дому.
Що таке ленд-ліз
Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США. Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.
Штати частково або ж на безоплатній основі передавали союзникам:
- боєприпаси;
- техніку;
- продовольство;
- стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.
Свого часу ленд-ліз відіграв важливу роль у боротьбі з нацизмом.
Чому ленд-ліз є важливим для України
Законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні було ухвалено ще у квітні обома палатами Конгресу США. Вже 6 квітня, Сенат підтримав документ. Палата представників, своєю чергою, проголосувала за нього 28 квітня.
Після підпису закону, президент США Джо Байден отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для її подальшої оборони від російської агресії. Ленд-ліз забезпечить прискорену поставку озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.
Реакція України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на сторінці у Twitter відреагував на схвалення закону про ленд-ліз для України.
"Вдячні Байдену та народу США за потужну підтримку. Нашим захисниками якнайшвидше потрібна зброя. Ефективна. Потужна. Сучасна. Переможемо!", - заявив він.
Нагадаємо, Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.
Як відзначав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, після того, як ленд-ліз стане реальністю для України, Росії варто очікувати введення ембарго на її нафту.
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