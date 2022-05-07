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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

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Вашингтон, Субота 07 травня 2022 00:56
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Підтримка США і наших союзників зіграла вирішальну роль в тому, щоб допомогти Україні виграти битву за Київ і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні", - заявив Байден.

За інформацією Reuters, розмір пакету військової допомоги становить 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден підпише законопроект про введення ленд-лізу для України 9 травня. Новий закон прискорить поставки в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США. Після того як він набуде чинності, глава Штатів повинен встановити прискорені процедури поставки для нашої країни.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення ленд-лізу для нашої країни. За законопроект проголосували 417 конгресменів.

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