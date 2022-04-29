Ленд-ліз став реальністю, на черзі - ембарго на нафту Росії, - Подоляк

Ще вчора, 28 квітня, Палата представників Конгресу США підтримала запровадження ленд-лізу для України. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, введення ембарго на російську нафту - на черзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент України Володимир Зеленський вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю. На черзі - повне нафтове ембарго та включення Росії у список країн - спонсорів тероризму. На Москву чекає тотальна економічна ізоляція", - заявив Подоляк.