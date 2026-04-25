Россия атаковала Днепр 20 часов подряд: что известно о последствиях

Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам города ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Последствия вражеской атаки

По словам главы ОВА, вражеский террор продолжался почти сутки. Кроме погибших и раненых, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры - изуродованное жилье, разрушенные здания и выгоревшие машины.

"Более 20 страшных часов волнами россияне атаковали Днепр. Били целенаправленно по жилым кварталам. Это осознанный террор", - отметил Александр Ганжа.

Сейчас двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На местах попаданий с ночи работают все экстренные службы.

Фото: оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате обстрелов погибли 8 жителей, а количество раненых возросло до 49 человек. Среди пострадавших есть дети - мальчики 11 и 14 лет.

"Люди потеряли дом, люди потеряли родных", - отметил глава области.

Из-под завалов разрушенной 4-этажки спасатели продолжают доставать тела погибших.

Государственная помощь городу

Ганжа отметил, что для ликвидации последствий массированного удара Кабинет министров Украины выделит средства из государственного бюджета.

Соответствующую поддержку подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Для ликвидации последствий этой массированной атаки правительство предоставит Днепру помощь из государственного бюджета. Сейчас вместе с городскими властями подсчитываем масштабы разрушений", - сообщил Ганжа.

Обновлено 19:53

Председатель ОВА заявил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки российских войск на Днепр возросло до десяти человек.

Большинство раненых сейчас находятся под наблюдением врачей.

Сейчас в больницах находятся восемь человек. Четверо мужчин в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь и борются за их жизни.