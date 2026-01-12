Трамп поставил точку в вопросе помилования Мадуро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского лидера The New York Times .

" Нет. Я такого не вижу ", - сказал Трамп.

Журналист спросил у американского лидера, есть ли какой-то сценарий, при котором он мог бы помиловать Мадуро.

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Под обстрел попали объекты, связанные с оборонной инфраструктурой страны. В то же время Трамп дал понять, что речь не идет о полноценном военном вторжении.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

Позже, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.