Трамп поставил точку в вопросе помилования Мадуро
Президент США Дональд Трамп рассказал, что помилование лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не состоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского лидера The New York Times.
Журналист спросил у американского лидера, есть ли какой-то сценарий, при котором он мог бы помиловать Мадуро.
"Нет. Я такого не вижу", - сказал Трамп.
Операция США в Венесуэле
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.
Под обстрел попали объекты, связанные с оборонной инфраструктурой страны. В то же время Трамп дал понять, что речь не идет о полноценном военном вторжении.
Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.
Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
Позже, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.
РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.