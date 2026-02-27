Мадуро попросил суд США снять обвинения по делу о наркотиках
Свергнутый лидер Венесуэлы Николас Мадуро потребовал прекратить начатый над ним суд в США. Причиной призыва он назвал блокировку платежей адвокату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Трамп поставил точку в вопросе помилования Мадуро
Как пишет издание, Мадуро обратился к федеральному судьбе с просьбой снять него обвинения в торговле наркотиками. Он утверждает, что правительство США блокирует финансирование его юридической защиты со стороны правительства Венесуэлы.
В четверг адвокат Мадуро Барри Поллак сказал в судебном заявлении в Нью-Йорке , что действия Минфина США неконституционно нарушили право Мадуро на юриста по своему выбору. Он добавил, что это нарушение требует прекращения дела.
Что предшествовало
Напомним, США 3 января нанесли удары по столице Венесуелы городу Каракусу и провели спецоперацию по захвату Николаса Мадуро и его Жены Силии Флорес. В тот же день их обоих доставили в Соединенные Штаты.
По словам генпрокура США Памелы Бонди, Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Причем речь в том числе шла о цели использовать такое оружие против Соединенных Штатов.
Уже 5 января в суде Нью-Йорка состоялась первое судебное заседание, которое длилось около 30 минут. На нем Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.
Несмотря на то, что следующее слушание состоится 17 марта, суд над Мадуро по факту начнется не раньше 2027 года. Bloomberg писало, что пока планируется лишь установление графика обмена доказательствами и подготовительных процедур.