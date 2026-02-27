Мадуро попросил суд США снять обвинения по делу о наркотиках

Свергнутый лидер Венесуэлы Николас Мадуро потребовал прекратить начатый над ним суд в США. Причиной призыва он назвал блокировку платежей адвокату.

Как пишет издание, Мадуро обратился к федеральному судьбе с просьбой снять него обвинения в торговле наркотиками. Он утверждает, что правительство США блокирует финансирование его юридической защиты со стороны правительства Венесуэлы. В четверг адвокат Мадуро Барри Поллак сказал в судебном заявлении в Нью-Йорке , что действия Минфина США неконституционно нарушили право Мадуро на юриста по своему выбору. Он добавил, что это нарушение требует прекращения дела.