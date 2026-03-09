Госдеп распорядился о срочном выезде американских дипломатов, — NYT

Государственный департамент США распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Times .

Как сообщили нынешние и бывшие американские чиновники, дипломатам было приказано покинуть страну в рамках обязательного распоряжения о выезде на фоне растущих рисков безопасности в регионе.

Решение Госдепартамента

По данным источников, речь идет о первом подобном приказе о выводе персонала из Саудовской Аравии с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее неосновным сотрудникам и членам их семей позволяли покинуть страну добровольно, однако обязательных распоряжений не выдавалось.

Чиновники, рассказавшие о новом решении, говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично комментировать ситуацию.

Атаки на посольство США

Приказ о выезде был издан после серии атак на дипломатический квартал в Эр Рияде. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что здание американского посольства и прилегающая территория подверглись удару двух беспилотников, что привело к небольшой пожарной вспышке и незначительным повреждениям.

Посольство предупредило жителей избегать этого района и распространило сообщение о безопасности для американских граждан.

Гражданам США в Эр Рияде, а также в Джидде и Дахране, где работают американские консульства, рекомендовали оставаться в укрытии.

Возможное расширение эвакуации

По словам официальных лиц, сотрудники консульств также получили указание готовиться к возможному обязательному выезду.

Высокопоставленные саудовские дипломаты ранее обращались к Вашингтону с просьбой рассмотреть подобное решение на фоне участившихся атак.

Эскалация в регионе

После первых авиаударов США и Израиля по Ирану Тегеран ответил ракетными ударами и атаками беспилотников по ряду стран региона.

Под удары попадали государства Персидского залива, где размещены американские базы или присутствуют силы союзников Вашингтона.

Эти события усилили напряженность на Ближнем Востоке и вызвали опасения среди жителей региона из-за возможного расширения конфликта.