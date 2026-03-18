Иран повторно атаковал посольство США в Багдаде и целился на еще один объект возле аэропорта
В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников в службах безопасности, по дипломатическому комплексу в так называемой "зеленой зоне" были выпущены ракеты, а также ударный беспилотник. В результате атаки сработали сирены, а вблизи комплекса был слышен взрыв.
На кадрах, которые распространяют СМИ, видно масштабный пожар на месте ЧП.
Кроме этого, по меньшей мере три взрывных дрона атаковали еще один американский дипломатический объект недалеко от международного аэропорта Багдада. В ответ были задействованы системы противовоздушной обороны C-RAM, которые перехватывают подобные угрозы.
На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. Также не сообщается о значительных разрушениях.
Следует отметить, что это уже повторная иранская атака на посольство США в Багдаде. Предыдущая была совсем недавно - 14 марта.
Эскалация на Ближнем Востоке
Как известно, подобные атаки происходят на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечалось выше, четыре дня назад Тегеран нанес удар по посольству США в Багдаде.
Иранские прокси-группы в последнее время активизировали удары по американским объектам в регионе в ответ на военные действия США и союзников.
Среди многочисленных атак обеих сторон следует выделить американские удары. Например, недавно Вашингтон обстрелял остров Харг, где сосредоточена значительная часть военной мощи Ирана.
Более того, президент США Дональд Трамп угрожал повторить удары по Харгу , несмотря на заявления Тегерана отомстить.