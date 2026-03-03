ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В посольстве США в Эр-Риярде прогремели взрывы, возник пожар

Вторник 03 марта 2026 03:12
UA EN RU
В посольстве США в Эр-Риярде прогремели взрывы, возник пожар Фото: кадр из Эр-Риярда - посольство США после атаки (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В столице Саудовской Аравии, Эр-Риярде, прогремели взрывы, после чего возник пожар. Известно, что атаку вызвали два беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов, - CNN

Информацию о том, что посольство было атаковано двумя дронами подтвердили в Минобороны Саудовской Аравии.

"Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БпЛА. На территории дипмиссии произошло возгорание", - сообщили в министерстве.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как массивный столб черного дыма поднялся над зданием посольства.

Fox News сообщило в свою очередь, что на момент удара дипмиссия была пустой и пострадавших нет.

Операция против Ирана

Как известно, 28 февраля Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану, ликвидировав верховного лидера исламского государства аятоллу Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля и союзников США, где расположены военные базы Пентагона. Среди таких стран - Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

2 марта над зданием американского посольства в Кувейтезаметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Саудовская Аравия Пожар Взрыв
Новости
Зеленский: мы получили документы с планами РФ на 2026-2027 годы
Зеленский: мы получили документы с планами РФ на 2026-2027 годы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой