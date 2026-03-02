Над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (фото)

По словам корреспондентов, дым был виден после серии атак, которые Иран совершил в богатом нефтью регионе Персидского залива в субботу. Перед этим в городе звучали сирены воздушной тревоги.

Посольство США в Кувейте не объявило об обстреле, но опубликовало предупреждение о безопасности, призывая людей держаться подальше.

"Существует постоянная угроза ракетных атак и атак беспилотников над Кувейтом. Не приходите в посольство", - говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что на рассвете перехватило неопределенное количество беспилотников, направленных на эту небольшую, богатую нефтью страну.

Официально о прямом попадании по дипломатическому учреждению не сообщалось.