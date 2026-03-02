RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (фото)

Фото: над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (The Terra Post)
Автор: Ірина Глухова

Утром 2 марта над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

По словам корреспондентов, дым был виден после серии атак, которые Иран совершил в богатом нефтью регионе Персидского залива в субботу. Перед этим в городе звучали сирены воздушной тревоги.

Посольство США в Кувейте не объявило об обстреле, но опубликовало предупреждение о безопасности, призывая людей держаться подальше.

"Существует постоянная угроза ракетных атак и атак беспилотников над Кувейтом. Не приходите в посольство", - говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что на рассвете перехватило неопределенное количество беспилотников, направленных на эту небольшую, богатую нефтью страну.

Официально о прямом попадании по дипломатическому учреждению не сообщалось.

 

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, осуществив сотни ударов по стратегическим целям на территории страны.

Во время одной из атак, направленной на резиденцию в Тегеране, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по американским военным объектам и территориям государств-союзников США на Ближнем Востоке, в частности Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранКувейт