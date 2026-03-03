Госдеп США призвал своих граждан покинуть более десятка стран Ближнего Востока

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост помощницы госсекретаря Моры Намдар в соцсети Х.

Отметим, что такой пост появился на фоне шквала иранских ударов по странами Ближнего Востока. Многие из атак были направлены против американских объектов, в ответ на операции США и Ирана. Тем временем многие из вышеуказанных стран призвали американцев оставаться дома.

В список государств Ближнего Востока, которые следует покинуть, попали: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег и Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Йемен .

В публикации представительницы Госдепа по консульским вопросам содержится призыв к американцам покинуть более десятка стран, "используя доступные коммерческие рейсы".

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали атаковать Иран, в результате чего ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.

Также были заявления, что цель операции - сдерживания ядерных амбиций Ирана и уничтожение ракетного арсенала страны.

К слову, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "еще не начинал бить сильно" по Ирану. По его словам, большая волна наступит уже вскоре.

Само собой, в ответ на все это Иран тоже наносит удары. Так, 1 марта Тегеран атаковал баллистикой военные базы в Ираке и Иордании, где были немецкие солдаты. Кроме того, Иран запустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

Добавим, что происходят также и другие атаки, в том числе есть факты ударов и по гражданским объектам.