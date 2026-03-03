ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Госдеп США призвал своих граждан покинуть более десятка стран Ближнего Востока

Вторник 03 марта 2026 01:30
UA EN RU
Госдеп США призвал своих граждан покинуть более десятка стран Ближнего Востока Фото: призыв прозвучал на фоне ударов Ирана в ответ на операцию США и Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером 2 марта Государственный департамент США американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост помощницы госсекретаря Моры Намдар в соцсети Х.

Читайте также: Не мы начали. Гегсет заявил о "47-летней войне с Ираном"

В публикации представительницы Госдепа по консульским вопросам содержится призыв к американцам покинуть более десятка стран, "используя доступные коммерческие рейсы".

В список государств Ближнего Востока, которые следует покинуть, попали: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег и Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Йемен.

Госдеп США призвал своих граждан покинуть более десятка стран Ближнего Востока

Отметим, что такой пост появился на фоне шквала иранских ударов по странами Ближнего Востока. Многие из атак были направлены против американских объектов, в ответ на операции США и Ирана. Тем временем многие из вышеуказанных стран призвали американцев оставаться дома.

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали атаковать Иран, в результате чего ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.

Также были заявления, что цель операции - сдерживания ядерных амбиций Ирана и уничтожение ракетного арсенала страны.

К слову, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "еще не начинал бить сильно" по Ирану. По его словам, большая волна наступит уже вскоре.

Само собой, в ответ на все это Иран тоже наносит удары. Так, 1 марта Тегеран атаковал баллистикой военные базы в Ираке и Иордании, где были немецкие солдаты. Кроме того, Иран запустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

Добавим, что происходят также и другие атаки, в том числе есть факты ударов и по гражданским объектам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
Зеленский: мы получили документы с планами РФ на 2026-2027 годы
Зеленский: мы получили документы с планами РФ на 2026-2027 годы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой