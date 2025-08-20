ua en ru
Минфин США: оружие для Украины продается через Европу с 10% наценкой

США, Среда 20 августа 2025 10:30
Минфин США: оружие для Украины продается через Европу с 10% наценкой Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США продают оружие Европе с 10-процентной наценкой, после чего оно попадает в Украину. Полученные средства могут в дальнейшем покрыть расходы на прикрытие украинского воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Скотта Бессента в эфире Fox News.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем передают его украинцам, а президент Трамп устанавливает 10% наценку на вооружение. Поэтому, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие", - сообщил Бессент.

Гарантии безопасности для Украины

Тема гарантий безопасности стала одной из ключевых во время встречи в Белом доме 18 августа, где собрались президенты США и Украины вместе с европейскими лидерами. Обсуждалось, что будущая система поддержки Киева может базироваться на принципах 5 статьи НАТО, однако без формального членства Украины в Альянсе.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон будет участвовать в этих договоренностях, но главная роль будет принадлежать европейским партнерам. При этом он четко исключил возможность отправки американских военных в Украину. В то же время в Белом доме отметили, что не исключают поддержку Киева с воздуха в рамках будущих гарантий.

После переговоров стало известно, что около десяти стран готовы отправить войска на помощь Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что детали согласуют в течение ближайших десяти дней. К процессу может присоединиться и Япония: премьер-министр Ишибу Сигеру заявил, что страна рассматривает возможность участия после того, как генсек НАТО Марк Рютте включил Токио в "коалицию решительных".

