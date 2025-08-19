ua en ru
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне

Вторник 19 августа 2025 12:31
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дальнейшие шаги украинской делегации после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня, 19 августа, продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.

"Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - добавил глава государства.

Саммит в Вашингтоне 18 августа

Напомним, вчера, 18 августа, в Белом доме проходили переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, которые приехали вместе с президентом Украины.

Во время встречи Трамп прервал многосторонние переговоры, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

После разговора с главой Кремля американский президент заявил, что достиг договоренности о подготовке встречи с участием Зеленского. Следующим шагом может стать трехсторонний саммит, который может пройти в одной из европейских стран.

По данным Axios, Трамп рассчитывает, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться уже в этом месяце.

