США аннулируют визу президента Колумбии: в чем причина

США отменяют визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в протестах в Нью-Йорке и призывов к американским военным игнорировать приказы президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петра, назвав его действия "безрассудными и подстрекательскими". Американская сторона подчеркнула, что глава государства призвал к насилию и попытался спровоцировать неповиновение среди американских солдат.
Петр принял участие в протестах на улицах Нью-Йорка против войны в Палестине. На обнародованных видео он призвал военных США не выполнять приказы Трампа. Администрация колумбийского лидера пока воздержалась от комментариев.
Решение об аннулировании визы стало очередным этапом обострения между двумя странами после того, как Трамп в этом месяце "лишил сертификации" Колумбию в рамках борьбы с наркоторговлей. Это ставит страну в один ряд с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой.
"Поведение Петра толкает Колумбию к международной изоляции, создавая угрозу для отношений с ключевым союзником", - отметил политический аналитик консалтинговой компании IDDEA Марио Карвахаль.
По его словам, президент больше сосредоточен на конфронтации и антисистемной риторике, чем на долгосрочных интересах государства.
Колумбийский лидер последовательно выступает одним из самых резких критиков войны в Палестине. Он разорвал дипломатические отношения с Израилем, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в "геноциде" и ввел запрет на экспорт в эту страну.
Во время выступления на Генассамблее ООН Петр резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа по операциям в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.
На фоне крупнейшего всплеска производства кокаина в истории Колумбию лишили статуса партнера в совместной борьбе с наркоторговлей. По данным, большинство мировых объемов производства происходит именно из этой страны.
В следующем году в Колумбии состоятся президентские выборы. Инвесторы ожидают, что страна может изменить политический курс и повернуться вправо, сделав ставку на более рыночные экономические подходы.
