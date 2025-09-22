Франция признала палестинское государство, - Макрон
Франция официально признает государство Палестина. Париж хочет, чтобы Израиль и Палестина жили в мире и безопасности.
Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Макрон отметил, что в настоящее время Израиль расширяет свою военную операцию в Секторе Газа, чтобы уничтожить ХАМАС, но "сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, получили ранения, страдают от голода и травмированы".
"Мы убеждены, что это признание - единственное решение, которое позволит Израилю жить в мире, Франция никогда не колебалась, оставаясь на стороне Израиля даже тогда, когда его безопасность была под угрозой, включая иранские удары. Это признание государства Палестина является поражением для ХАМАС", - добавил он.
По словам французского президента, главный приоритет - обеспечить освобождение 48 заложников и положить конец военным операциям на всей территории Сектора Газа.
"Я приветствую усилия Катара, Египта и США, направленные на достижение этой цели. Я прошу Израиль не предпринимать больше ничего, что могло бы сорвать эти усилия… Пришло время изгнать с этих земель отвратительное лицо терроризма и построить мир. Именно это привело нас сюда сегодня, и мы очень надеемся, что нам удастся его построить", - подчеркнул Макрон.
Признание Палестины
Напомним, ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали государство Палестина.
Это произошло накануне недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Детальнее о таком решении и последствиях - в материале РБК-Украина.
К слову, ранее Politico со ссылкой на источники писало, что Макрон на Генассамблее ООН хочет объединить группу стран вокруг идеи признания Палестины.