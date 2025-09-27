Нетаньяху в ООН осудил признание Палестины: десятки делегатов покинули зал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил западные страны за признание Палестины. По его словам, они посылают сигнал о том, что "убийство евреев откупается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на Генассамблее ООН, Нетаньяху "в самых жестких выражениях" отреагировал на шаги ведущих союзников США, которые усуилили международную изоляцию Израиля из-за почти двухлетней войне в Секторе Газа.

"На этой неделе лидеры Франции, Британии, Австралии, Канады и других стран безоговорочно признали палестинское государство. Они сделали это после ужасов, совершенных ХАМАС 7 октября - ужасов, которые в тот день восхваляло почти 90% палестинского населения", - заявил премьер.

Он добавил, что это "позор" и высказал свою версию, какой сигнал подает такой шаг.

"Знаете, какой сигнал палестинцам послали лидеры, признавшие палестинское государство на этой неделе? Это очень четкий сигнал: убийство евреев окупается", - сказал Нетаньяху.

В то время, когда он поднимался на сцену, десятки делегатов покинули зал, а некоторых из присутствующих на балконе устроили овации. Параллельно тысячи пропаоестинских протестующих перекрыли движение возле Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Вслед за Нетаньяху на трибуну поднялись лидеры арабских и мусульманских государств, которые один за другим осудили военное нападение Израиля на Газу.

Вскоре после Нетаньяху, выступая в ООН, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, который признал Палестину в 2024 году, назвал действия Израиля в Газе "отказом от всех норм, всех международных правил и законов".