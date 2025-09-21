ua en ru
Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестины

Воскресенье 21 сентября 2025 16:59
Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестины Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 21 сентября, Британия, Канада и Австралия объявили о признании государства Палестина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министров Канады, Британии и Австралии.

Признание Палестины Канадой

Канада стала первой страной G7, которая формальна признала независимость Палестины.

В своем заявлении премьер-министр Марк Карни отметил, что с 1947 года политика канадского правительства состояла в поддержке решения о создании двух государств для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

"Это предполагало создание суверенного, демократического и жизнеспособного Государства Палестина, строящего свое будущее в мире и безопасности бок о бок с Государством Израиль", - заявил Карни.

Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий Канада была в ожидании того, что такой результат в рамках мирного урегулирования в конечном итоге будет достигнут. Однако, эта возможность подрывалась, как со стороны ХАМАС, так и со стороны Израиля.

Премьер упомянул, что ХАМАС терроризирует народ Израиля и угнетает жителей Газы, совершила 7 октября 2023 года нападение на Израиль. Он подчеркнул, что важно, чтобы группировка освободила всех заложников, полностью разоружилась и не играла никакой роли в будущем управлении Палестиной.

"ХАМАС обокрал палестинский народ, лишил его жизни и свободы, и он никоим образом не может диктовать его будущее", - сказал чиновник.

В то же время правительство Израиля методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства. В частности, оно проводит неустанную политику расширения поселений Западном берегу, что противоречит международному праву, а атаки на Газу привели к гибели десятком тысяч мирных жителей и голоду.

"Теперь официальной политикой нынешнего израильского правительства является утверждение, что "палестинскому государству не бывать". Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль", - заявил Карни.

Признание Палестины Британей

Тем временем премьер-министр Британии Кир Стармер опубликовал видеообращение, в котором тоже заявил, что его страна официально пришгаео Палестину.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта по принципу двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - сказал Стармер.

Он также добавил, что ХАМАС не может иметь будущего, и никакой роли в правительстве и безопасности Палестины.

Признание Палестины Австралией

Еще одним государством, признавшим Палестину, стала Австралия. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе опубликовал в соцсети Х текст своего обращения.

"Содружество Австралии официально признает независимое и суверенное государство Палестина. Таким образом, Австралия признает законные и давние стремления палестинского народа к созданию собственного государства", - сказано в заявлении.

Также там указано, что признание Палестины является частью согласованных международных усилий в отношении Палестины и Израиля, начиная с прекращения огня в Газе и освобождения заложников, захваченных во время нападений 7 октября 2023 года.

Кроме того, Альбанезе тоже подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в Палестине.

Признание Палестины

Напомним, что согласно резолюции Генассамблеи ООН 1947 года, на Ближнем Востоке планировалось создание двух государств - Израиль и Палестина. Однако в ходе целого ряда вооруженных конфликтов между Израилем и его арабскими странами-соседями еврейское государство создали, а палестинские группировки остались без территории и начали террористическую войну против Израиля.

В начале 90-х между израильтянами и палестинцами начался процес примерения, в результате чего возникла Палестинская национальная автономия. Однако ПНА до сих пор не является полноценным государством, так как Израиль контролирует ее границы и не только. Известно, что на данный момент Палестину как независимое государство пригнали 139 из 193 стран-членов ООН.

Поскольку ХАМАС вторгся на территорию Израиля в 2023 году из Сектора Газа, Израиль начал войну против ХАМАС. На данный момент война в Секторе Газа продолжается, в связи с чем на Западе начали критиковать Израиль, а в 2024 году Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины. В этом году о таких намерениях заявили около десятка стран, включая европейские.

Подробнее разбор, почему на Западе начали говорить о признании Палестины - читайте в материале РБК-Украина.

