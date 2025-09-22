ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит

Понедельник 22 сентября 2025 17:49
UA EN RU
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

Почему признание независимости Палестины стало топ-темой на Генассамблее ООН и что этот дипломатический жест означает для Израиля и Ближнего Востока – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

  • Почему страны Запада внезапно начали признавать независимость Палестины?
  • Как на это реагирует Израиль?
  • Приблизит ли признание Палестины мир на Ближнем Востоке?

Нынешняя сессия Генассамблеи ООН обещала быть такой же, как и многие предыдущие: десятки лидеров со всего мира должны были бы приехать в Нью-Йорк, выступить с громкими заявлениями, а дальше вернуться в свои страны и к рутинным делам. Но в этом году все интереснее. Неожиданно в центре внимания в ООН оказалась Палестина.

Буквально накануне сессии Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали Палестину независимым государством. Аналогичное решение ожидается и от Франции, президент которой Эмманюэль Макрон хочет сформировать на Генассамблее настоящий "дипломатический фронт" против Израиля и его союзника США. В ответ на это премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к "борьбе", заявив, что такой шаг "поставил под угрозу существование" Израиля.

Палестинская проблема

Проблеме Палестины уже много десятков лет. В 1947 году резолюция ООН №181 предусматривала создание на Ближнем Востоке двух государств – Израиля и Палестины. И если в ходе целого ряда конфликтов между Израилем и его арабскими соседями еврейское государство таки было создано и смогло утвердиться, то палестинские группировки не получили желаемого и начали террористическую войну против Израиля.

Такое положение дел сохранялось на протяжении всей Холодной войны. В начале 90-х начался процесс примирения между израильтянами и палестинцами. В результате этого, собственно, и возникла Палестинская национальная автономия. Она была создана после 1993 года, когда Израиль и "Организация освобождения Палестины" (ООП) подписали рамочное соглашение в Осло.

Согласно формуле "территории в обмен на мир", ООП признала государство Израиль и отказалась от терроризма. Взамен Израиль предоставил организации в управление часть территорий на Западном берегу реки Иордан и Сектор Газа. Там была создана Палестинская национальная администрация (ПНА) – временный орган, который должен был осуществлять управление территориями до подписания окончательного соглашения о мирном урегулировании с Израилем.

Новое соглашение так и не было реализовано по целому ряду причин. В 2000 году стороны провалили окончательные договоренности из-за разногласий относительно границ, статуса города Иерусалим, который Израиль и ПНА считали своей столицей, права на возвращение палестинских беженцев, а также гарантий безопасности для Израиля.

В руководстве ПНА и израильском истеблишменте хватало противников соглашений Осло, поэтому на фоне провала переговоров вспыхнула так называемая "Интифада аль-Аксы" – конфликт низкой интенсивности. Он сопровождался терактами и беспорядками со стороны палестинского населения, а в ответ Израиль осуществлял жесткие силовые акции. Сейчас процесс создания государства в Палестине де-факто поставлен на паузу. А в Секторе Газа уже два года продолжаются активные боевые действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, спровоцированные масштабным нападением террористов на Израиль 7 октября 2023 года.

Мотивы признания Палестины и ее эффект

Очередная волна признаний Палестины, несмотря на резонанс, является скорее символическим шагом, но с политическими мотивами, сказал РБК-Украина израильский дипломат и аналитик Аркадий Мил-Ман.

Уже более 140 стран мира это признание уже сделали ранее (в том числе и Украина). Кроме того, в 2012 году Генассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя. ПНА также является членом нескольких других международных организаций.

"Все эти решения носят исключительно символический характер, который, по большому счету, не меняет ситуацию и не поддерживает стороны для решения этого конфликта и завершения этой войны", – отметил Мил-Ман.

Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозитБоевики ХАМАС (фото: Getty Images)

Ранее Великобритания, Франция, Австралия и некоторые другие страны не признавали Палестину как государство, заявляя, что ее государственность должна быть реализована через прямые переговоры с Израилем. Но позиция части из этих стран изменилась из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа летом этого года, на фоне боевых действий против ХАМАС.

Признание Палестины в Лондоне и Париже рассматривают как способ привлечь внимание международного сообщества к ситуации в анклаве, а также усилить давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия. Но это не единственное мнение в западном политикуме. К примеру, против признания Палестины выступили оппозиционные в Великобритании партии консерваторов и Reform UK. В то же время сам премьер-министр страны Кир Стармер хоть и заявил о признании Палестины, но подчеркнул недопустимость участия в ее политической жизни группировки ХАМАС, которая до сих пор контролирует по крайней мере часть Сектора Газа.

Ответ Израиля

В этой ситуации перед израильским правительством есть несколько опций, учитывая внутри- и внешнеполитические обстоятельства. Среди предложений: аннексия Западного берега реки Иордан (Иудеи и Самарии), расширение израильских поселений и дипломатические меры вроде пересмотра уровня отношений с отдельными странами, которые признали Палестину.

"Картина очень сложная, и сегодня находится в одной из точек кипения, из которой сложно выйти из-за политики правительства Нетаньяху. По мнению более половины населения Израиля, он продолжает войну в Секторе Газа, исходя из своих политических соображений, а не из соображений национальной безопасности Израиля", – сказал изданию Мил-Ман.

К внутриполитическим факторам следует отнести попытки Нетаньяху удержаться у власти, сохранив парламентскую коалицию. По мере затягивания войны в Газе с этим возникает всё больше трудностей. В этом контексте всё больше вызовов возникает и от ультраправых членов коалиции, и от более центристских. Эта ситуация в целом является производной от текущего состояния израильского общества.

Израильская операция против ХАМАС продолжается с конца 2023 года и уже является едва ли не самой длинной в истории Израиля. За это время группировка была серьезно ослаблена, однако не до конца уничтожена. Кроме того, Израиль значительно ослабил другие силы в регионе, которые представляли для него угрозу – группировку "Хезболла" в Ливане и Иран. Все это имеет прямое влияние на израильское общество. Впрочем, двоякое.

"Война в Газе – это серьезная проблема, которая сегодня расколола израильское общество. И это продолжается. С другой стороны, объединение вокруг флага идет по другим мотивам. Основной мотив – это вопросы, которые касаются безопасности. Но там очень много противоречий. С одной стороны, резервисты в армии продолжают воевать в Газе. С другой стороны, часть из них не согласны с тем, что война продолжается", – отметил РБК-Украина Мил-Ман.

Еще одним важным фактором в контексте дальнейших действий Израиля будет позиция США. Нетаньяху уже анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам Мил-Мана, для жестких действий, например по Иудее и Самарии Израилю потребуется поддержка США.

С другой стороны, ряд арабских монархий Персидского залива уже заявили, что в таком случае нормализации отношений с Израилем в рамках так называемых "соглашений Авраама" не будет. Это в свою очередь противоречит интересам США в регионе. Кроме того, в отдельных европейских столицах начинают говорить и о возможных торговых или санкционных ограничениях против Израиля, в случае эскалации.

Впрочем, никакие дипломатические акты со стороны западных стран никак не помогают решить фундаментальную проблему – наличие в регионах многочисленных организаций, которые в принципе отказывают Израилю в праве на существование, в частности, того же ХАМАС. И пока не будет решена эта проблема, эскалация, военная и дипломатическая, будет раскручиваться и дальше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Израиль Палестина
Новости
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение