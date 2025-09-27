США анулюють візу президента Колумбії: в чому причина

Державний департамент США повідомив, що відкличе візу Петро, назвавши його дії "безрозсудними та підбурливими". Американська сторона наголосила, що глава держави закликав до насильства і спробував спровокувати непокору серед американських солдатів.

Протести у Нью-Йорку та заклики до непокори

Петро взяв участь у протестах на вулицях Нью-Йорка проти війни у Палестині. На оприлюднених відео він закликав військових США не виконувати наказів Трампа. Адміністрація колумбійського лідера наразі утрималася від коментарів.

Ескалація у відносинах між Вашингтоном і Боготою

Рішення про анулювання візи стало черговим етапом загострення між двома країнами після того, як Трамп цього місяця "позбавив сертифікації" Колумбію в межах боротьби з наркоторгівлею. Це ставить країну в один ряд із Венесуелою, Болівією, Афганістаном та М’янмою.

Петро веде країну до ізоляції

"Поведінка Петра штовхає Колумбію до міжнародної ізоляції, створюючи загрозу для відносин із ключовим союзником", - зазначив політичний аналітик консалтингової компанії IDDEA Маріо Карвахаль.

За його словами, президент більше зосереджений на конфронтації та антисистемній риториці, ніж на довгострокових інтересах держави.

Позиція Петра щодо війни у Палестині

Колумбійський лідер послідовно виступає одним із найрізкіших критиків війни у Палестині. Він розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем, звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у "геноциді" та ввів заборону на експорт до цієї країни.

Критика США на Генасамблеї ООН

Під час виступу на Генасамблеї ООН Петро різко висловився на адресу Вашингтона. Він заявив про провал війни з наркотиками, закликав до розслідування дій Трампа щодо операцій у Карибському басейні та засудив підтримку США наступу Ізраїлю у Палестині.

Рекордне виробництво кокаїну

На тлі найбільшого сплеску виробництва кокаїну в історії Колумбію позбавили статусу партнера у спільній боротьбі з наркоторгівлею. За даними, більшість світових обсягів виробництва походить саме з цієї країни.

Політичні перспективи

Наступного року в Колумбії відбудуться президентські вибори. Інвестори очікують, що країна може змінити політичний курс і повернутися вправо, зробивши ставку на більш ринкові економічні підходи.