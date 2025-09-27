США анулюють візу президента Колумбії: в чому причина

США скасовують візу президента Колумбії Густаво Петро після його участі в протестах у Нью-Йорку та закликів до американських військових ігнорувати накази президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Державний департамент США повідомив, що відкличе візу Петро, назвавши його дії "безрозсудними та підбурливими". Американська сторона наголосила, що глава держави закликав до насильства і спробував спровокувати непокору серед американських солдатів.
Петро взяв участь у протестах на вулицях Нью-Йорка проти війни у Палестині. На оприлюднених відео він закликав військових США не виконувати наказів Трампа. Адміністрація колумбійського лідера наразі утрималася від коментарів.
Рішення про анулювання візи стало черговим етапом загострення між двома країнами після того, як Трамп цього місяця "позбавив сертифікації" Колумбію в межах боротьби з наркоторгівлею. Це ставить країну в один ряд із Венесуелою, Болівією, Афганістаном та М’янмою.
"Поведінка Петра штовхає Колумбію до міжнародної ізоляції, створюючи загрозу для відносин із ключовим союзником", - зазначив політичний аналітик консалтингової компанії IDDEA Маріо Карвахаль.
За його словами, президент більше зосереджений на конфронтації та антисистемній риториці, ніж на довгострокових інтересах держави.
Колумбійський лідер послідовно виступає одним із найрізкіших критиків війни у Палестині. Він розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем, звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у "геноциді" та ввів заборону на експорт до цієї країни.
Під час виступу на Генасамблеї ООН Петро різко висловився на адресу Вашингтона. Він заявив про провал війни з наркотиками, закликав до розслідування дій Трампа щодо операцій у Карибському басейні та засудив підтримку США наступу Ізраїлю у Палестині.
На тлі найбільшого сплеску виробництва кокаїну в історії Колумбію позбавили статусу партнера у спільній боротьбі з наркоторгівлею. За даними, більшість світових обсягів виробництва походить саме з цієї країни.
Наступного року в Колумбії відбудуться президентські вибори. Інвестори очікують, що країна може змінити політичний курс і повернутися вправо, зробивши ставку на більш ринкові економічні підходи.
Нагадаємо, 21 вересня незалежність Палестинської держави визнали Велика Британія, Канада, Австралія і Португалія.
Також 22 вересня, під час 80-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, незалежність Палестинини також визнала Франція.
В свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив західні країни за визнання Палестини. За його словами, вони посилають сигнал про те, що "вбивство євреїв відкуповується".
