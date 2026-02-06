"Настоящий друг, борец и победитель": Трамп поддержал Орбана перед выборами

Президент США Дональд Трамп публично выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед парламентскими выборами, которые должны состояться в апреле 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Лидер США охарактеризовал Орбана как "настоящего друга, бойца и победителя" и отметил, что отношения между Венгрией и Америкой достигли "новых высот сотрудничества" и "впечатляющих достижений" при его администрации.

"Виктор Орбан - настоящий друг, борец и ПОБЕДИТЕЛЬ, и он имеет мою полную и абсолютную поддержку относительно переизбрания на должность премьер-министра Венгрии - ОН НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ ВЕЛИКИЙ НАРОД ВЕНГРИИ", - написал Трамп.

Глава Белого дома также напомнил, что уже поддерживал Орбана во время парламентских выборов в 2022 году, по итогам которых партия Fidesz одержала убедительную победу, а сам Орбан в четвертый раз подряд возглавил правительство Венгрии.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли продвигаться по этому невероятному пути к успеху и сотрудничеству", - добавил американский лидер.

Выборы в Венгрии

Предстоящие выборы в Венгрии могут стать для Орбана одними из самых сложных за последние годы. Хотя Fidesz остается самой влиятельной политической силой в стране, позиции оппозиции постепенно усиливаются.

В частности, новосозданная центристская партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром, которая поддерживает вступление Украины в ЕС, сокращает отставание от партии власти по результатам социологических опросов.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. 10 января правящая партия Fidesz официально выдвинула Орбана кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих выборах. Сам Орбан ранее заявлял о готовности вновь возглавить правительство.

Политика нынешнего венгерского премьера на протяжении многих лет вызывает острую критику со стороны Европейского Союза. Брюссель неоднократно обвинял венгерское правительство в подрыве демократических институтов, давлении на независимые медиа и судебную систему, а также в нарушении принципов верховенства права. В то же время Орбан сохраняет жесткую позицию касаемо миграции и санкционной политики ЕС.