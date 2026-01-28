ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Хотят проукраинскую власть": Орбан пожаловался на угрозы перед выборами

Венгрия, Среда 28 января 2026 18:02
UA EN RU
"Хотят проукраинскую власть": Орбан пожаловался на угрозы перед выборами Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины и связал их с приближением выборов в Венгрии.

Как сообщает РБК-Украина, заявление премьера опубликовал в соцсетях представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и продлится до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий - повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", - заявил венгерский премьер.

Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины - от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.

Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии относительно войны России против Украины и санкционной политики ЕС.

Конфликт между Украиной и Венгрией

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Давосе, снова резко высказался относительно европейских стремлений Украины. По его словам, Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы, которые стремятся ослабить или разрушить Европу, действуют непрерывно и не ограничиваются внешним влиянием. По его словам, такая деятельность происходит даже внутри Евросоюза.

Он также резко раскритиковал европейских политиков, которые, пользуясь финансовой поддержкой ЕС, одновременно вредят его интересам. В этом контексте Зеленский прозрачно намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что подобное поведение заслуживает жесткой политической реакции.

Поддержал позицию Зеленского и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который открыто раскритиковал позицию венгерского премьера.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт является единственной преградой для украинского членства в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Венгрия Виктор Орбан
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве