"Хотят проукраинскую власть": Орбан пожаловался на угрозы перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины и связал их с приближением выборов в Венгрии.
Как сообщает РБК-Украина, заявление премьера опубликовал в соцсетях представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и продлится до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий - повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.
"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", - заявил венгерский премьер.
Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины - от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.
Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии относительно войны России против Украины и санкционной политики ЕС.
@PM_ViktorOrban: Есть ежедневные угрозы из Украины, от @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha и их спецслужб. Это будет продолжаться до выборов. Они хотят проукраинское правительство в Венгрии и нацелены на членов моего правительства, включая @FM_Szijjarto и... pic.twitter.com/EcVYiS6B2S- Золтан Ковач (@zoltanspox) 28 января 2026 г.
Конфликт между Украиной и Венгрией
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Давосе, снова резко высказался относительно европейских стремлений Украины. По его словам, Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы, которые стремятся ослабить или разрушить Европу, действуют непрерывно и не ограничиваются внешним влиянием. По его словам, такая деятельность происходит даже внутри Евросоюза.
Он также резко раскритиковал европейских политиков, которые, пользуясь финансовой поддержкой ЕС, одновременно вредят его интересам. В этом контексте Зеленский прозрачно намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что подобное поведение заслуживает жесткой политической реакции.
Поддержал позицию Зеленского и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который открыто раскритиковал позицию венгерского премьера.
После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт является единственной преградой для украинского членства в ЕС.