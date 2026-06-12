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Дело убийства 5-летнего Кирилла Тлявова могут остановить из-за мобилизации обвиняемого

05:44 12.06.2026 Пт
2 мин
Какие варианты действий теперь имеет апелляционный суд?
aimg Екатерина Коваль
Фото: экс-полицейский, которого обвиняют в убийстве Кирилла Тлявова (suspilne.media)

Бывшего полицейского, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, мобилизовали в ВСУ. Его адвокаты просят остановить апелляционное рассмотрение дела до конца войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Что произошло

Бывшего полицейского Ивана Приходько мобилизовали в ВСУ 19 марта 2026 года. Сейчас он воюет в Донецкой области. До мобилизации он находился под домашним арестом - мерой пресечения в рамках длительного судебного производства. Несмотря на рождение третьего ребенка, отсрочку мужчина не оформил.

"Его поймали на улице, потом направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала только через несколько дней", - рассказал адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

На последнем заседании Киевского апелляционного суда 5 июня адвокат предоставил справку командира части о зачислении подзащитного в ВСУ и просит остановить рассмотрение дела до завершения войны или демобилизации.

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Позиция семьи

Представительница семьи Кирилла Эльвира Лазаренко считает мобилизацию Приходько попыткой избежать наказания.

"Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи - хулиганства", - пояснила она.

Семья будет подавать обращение в Минобороны и воинскую часть с просьбой отменить приказ о мобилизации.

Что будет с делом

Прокуратура будет выяснять, действительно ли Приходько служит и сможет ли участвовать в заседаниях онлайн. После этого суд будет решать: продолжить слушания, остановить рассмотрение только в отношении Приходько или поставить все дело на паузу до конца войны.

31 мая 2019 года четверо мужчин, среди которых двое полицейских, употребляли алкоголь и стреляли по металлическим банкам в Переяславе. Пуля попала в 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял в соседнем дворе. 3 июня мальчик умер в больнице.

В 2023 году суд первой инстанции приговорил Приходько к четырем годам лишения свободы. Дело сейчас находится на апелляционном рассмотрении.

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